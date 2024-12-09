Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:08, 9 декабря 2024Силовые структуры

Трех россиянок осудили за участие в секте «Свидетели Иеговы»

В Благовещенске суд приговорил 3 женщин за участие в секте «Свидетели Иеговы»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Благовещенске суд приговорил трех активных участниц секты «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Женщин признали виновными по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Им заменили реальные сроки на два с половиной года, на два года, а также на два месяца принудительных работ. У всех осужденных будет удержано по 10 процентов от зарплаты в доход государства. После отбывания основного наказания их ждет ограничение свободы на шесть месяцев.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год женщины были вещателями в подразделениях запрещенной организации. Они активно участвовали в религиозных собраниях и распространяли убеждения «Свидетелей Иеговы» среди населения.

Ранее в Крыму задержали 53-летнего лидера керченской ячейки секты «Свидетели Иеговы».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      Названа самая популярная ценовая категория смартфонов

      Стала известна судьба соглашения о беспошлинном ввозе товаров в Абхазию

      Раскрыта личность исчезнувшего в 1971 году угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

      Эрдоган объяснил потерю власти Асадом

      Семерых подозреваемых в подготовке крупного теракта в российском регионе арестовали

      В команде Зеленского рассказали о новой контактной группе по завершению конфликта

      Путин расширил выплаты участникам СВО за инвалидность

      В российском регионе неизвестные обокрали за ночь пять сельских магазинов

      Протестующие заблокировали проспект около парламента Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше