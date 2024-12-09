Трех россиянок осудили за участие в секте «Свидетели Иеговы»

В Благовещенске суд приговорил 3 женщин за участие в секте «Свидетели Иеговы»

В Благовещенске суд приговорил трех активных участниц секты «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Заседание проходило в закрытом режиме. Женщин признали виновными по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Им заменили реальные сроки на два с половиной года, на два года, а также на два месяца принудительных работ. У всех осужденных будет удержано по 10 процентов от зарплаты в доход государства. После отбывания основного наказания их ждет ограничение свободы на шесть месяцев.

По версии следствия, с 2017 по 2018 год женщины были вещателями в подразделениях запрещенной организации. Они активно участвовали в религиозных собраниях и распространяли убеждения «Свидетелей Иеговы» среди населения.

Ранее в Крыму задержали 53-летнего лидера керченской ячейки секты «Свидетели Иеговы».

