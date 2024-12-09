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14:19, 9 декабря 2024Путешествия

Турист решил сделать массаж в салоне на курорте Таиланда и не выжил

The Phuket News: турист не выжил во время сеанса массажа на Пхукете
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Wang Teng / Xinhua / Globallookpress.com

Турист из Сингапура не выжил во время сеанса массажа на курорте Таиланда. Об этом сообщило издание The Phuket News.

Вечером 7 декабря 52-летний мужчина решил сделать массаж в салоне на Пхукете. По данным полиции, после 45 минут процедуры он уснул и начал хрипеть, а чуть позже у него остановилось дыхание.

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Сотрудники салона попытались реанимировать иностранца, но спасти его не удалось. При этом известно, что заведение работало в том числе как прачечная и не имело разрешения на оказание услуг массажа.

По словам супруги сингапурца, которая присутствовала на сеансе, мужчина вел малоподвижный образ жизни, а перед массажем выпил пива. Семья туриста отказалась от проведения вскрытия. Его тело доставят в Сингапур для проведения религиозных обрядов и погребения.

Ранее в Паттайе обессиленного россиянина спасли в море в нескольких километрах от берега. Мужчина хотел в одиночку доплыть до острова Ко Лан.

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