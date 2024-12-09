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09:40, 9 декабря 2024Культура

У актера Щербакова выявили редкое заболевание

Shot: у артиста Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

У народного артиста России Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, во время обследования органов брюшной полости у актера диагностировали пневматоз. Отмечается, что из-за этого у Щербакова есть риск кровотечений и тяжелых осложнений. «За состоянием кишечника актеру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Борис Щербаков находится в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева.

В начале декабря актера доставили в больницу с переломом лицевой кости, черепа и сотрясением головного мозга. Его увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой.

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