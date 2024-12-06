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11:32, 6 декабря 2024Культура

Актеру Щербакову диагностировали перелом черепа

Mash: врачи диагностировали Борису Щербакову перелом черепа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Актеру Борису Щербакову диагностировали перелом черепа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Обследование показало, что у него сломано основание головы, проникающая ЧМТ, ушиб мозга и множественные переломы костей лица», — говорится в сообщении. Артисту наложили несколько швов, на данный момент он находится под наблюдением врачей в общей палате нейрохирургии.

По данным источника, Щербакова уже успели перевести из одного медучреждения в другое. При необходимости его положат в реанимацию, уточняет канал. На данный момент медики пытаются не допустить отека мозга. После стабилизации состояния артиста должны прооперировать.

Ранее сообщалось, что Борис Щербаков был срочно доставлен в больницу с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга. Актера увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой.

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