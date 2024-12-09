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10:48, 9 декабря 2024Бывший СССР

В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на линии фронта

Генштаб ВСУ: сложная ситуация сохраняется на всей линии фронта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Сложная для украинской армии ситуация сохраняется на всей линии фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил страны (ВСУ) в Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции», — говорится в сообщении украинского генштаба.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России улучшили позиции на ореховском направлении в Запорожской области. Бойцам Российской армии удалось продвинуться в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Белогорье.

Как рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, после взятия поселка Благодатное российские военные начали наступление на Времевку и Нескучное, которые находятся на юге Донецкой народной республики. По его словам, российские войска через них приближаются к Великой Новоселке.

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