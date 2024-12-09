В Госдуме призвали дать Асаду российское гражданство

Депутат Журавлев призвал дать Асаду российское гражданство, несмотря на негатив

Сложившему полномочия сирийскому лидеру Башару Асаду нужно дать российское гражданство, несмотря на негативное отношение к нему. С таким призывом выступил депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Telegram-канале.

Он аргументировал это тем, что бывший президент Сирии достаточно много сделал для России. Политик отметил, что российские паспорта ежегодно получают около 700 тысяч человек, большинство из которых нельзя назвать выдающимися людьми.

Он также подчеркнул, что Россия, в отличие от США, по-человечески относится к союзникам. «Если уж Янукович сумел получить российское гражданство, то почему бы его не дать и Асаду», — заключил Журавлев.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье.

8 декабря Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия. На данный момент он с семьей находится в Москве.