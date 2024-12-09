В МИД рассказали о готовности России к переговорам

МИД России: Москва не закрыта от переговоров по конфликту на Украине

Москва, в отличие от Киева, не закрыта от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что союзники Украины не смогли заставить Киев отменить введенный им запрет на переговоры с Россией. При этом Москва всегда была открыта к переговорам, от которых закрываются украинские власти и «управляющие им западные государства».

«Мы видим, что Запад не удосужился приказать киевскому режиму отменить введенный им самим самозапрет на переговоры с российским руководством», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что большинство жителей Украины хотят завершения конфликта с Россией. По его словам, завершение конфликта особенно актуально для жителей прифронтовых городов, таких как Харьков.