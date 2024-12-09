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14:36, 9 декабря 2024Бывший СССР

На Украине взяли ответственность за атаку морских беспилотников на Крым

СБУ взяла ответственность за атаку морских беспилотников на Крым
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: АР

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаку морских беспилотников на Крым в ночь на 6 декабря. Сообщение об этом украинская спецслужба опубликовала в Telegram-канале.

«В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ Sea Ваby вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор"», — заявили в ведомстве.

По данным СБУ, на дронах были установлены крупнокалиберные пулеметы. Отмечается, что Sea Baby является многоцелевой платформой, на которой может размещаться оружие разных типов.

Ранее стало известно, что к атаке морских беспилотников на Крым могли быть причастны страны НАТО. В частности, появлялись сообщения о том, что часть оборудования безэкипажных катеров была произведена в Польше.

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