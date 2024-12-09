На Украине взяли ответственность за атаку морских беспилотников на Крым

СБУ взяла ответственность за атаку морских беспилотников на Крым

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаку морских беспилотников на Крым в ночь на 6 декабря. Сообщение об этом украинская спецслужба опубликовала в Telegram-канале.

«В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ Sea Ваby вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор"», — заявили в ведомстве.

По данным СБУ, на дронах были установлены крупнокалиберные пулеметы. Отмечается, что Sea Baby является многоцелевой платформой, на которой может размещаться оружие разных типов.

Ранее стало известно, что к атаке морских беспилотников на Крым могли быть причастны страны НАТО. В частности, появлялись сообщения о том, что часть оборудования безэкипажных катеров была произведена в Польше.