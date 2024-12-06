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15:49, 6 декабря 2024Россия

Появились сведения о причастности НАТО к атаке морскими беспилотниками по Крыму

Появились фото атаковавших Крым морских дронов, их детали произвели в Польше
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Handout / Reuters

Появились сведения о причастности НАТО к атаке морскими беспилотниками по Крыму. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Telegram-каналом «Архангел Спецназа Z».

6 декабря неподалеку от Крыма было уничтожено шесть безэкипажных катеров (БЭК).

Канал опубликовал серию фотографий с фрагментами уничтоженных катеров. Оказалось, что часть оборудования БЭК была произведена в Польше, отмечает автор и напоминает, что недавно в этой стране прошли испытания одного из водных беспилотников.

По данным Минобороны России, 6 декабря Украина попыталась атаковать российское побережье восемью БЭК. Все они были уничтожены морской авиацией Черноморского флота, отметили в министерстве.

ЖЗЛ
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