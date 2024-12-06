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12:46, 6 декабря 2024Россия

В Минобороны сообщили о восьми уничтоженных безэкипажных катерах ВСУ в Черном море

Минобороны: в Черном море уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tatiana Meel / Reuters

В Черном море уничтожены восемь безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, украинские безэкипажные катера были уничтожены морской авиацией Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что Украина выпустила по России шесть безэкипажных катеров с 7:00 до 12:00 в пятницу, 6 декабря. Их уничтожили в акватории Черного моря. Более точный район их уничтожения не раскрывается.

В ночь на 6 декабря ВСУ выпустили по России 33 беспилотника, из которых 14 уничтожили над Воронежской областью, 11 — над Курской, 7 — над Белгородской и один — над Крымом. По данным оборонного ведомства, в Черном море были обезврежены два надводных дрона.

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