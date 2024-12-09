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18:49, 9 декабря 2024Мир

В Нидерландах рассказали о перехвате российских самолетов над Балтикой

Reuters: голландские F-35 перехватили три российских самолета над Балтикой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Голландские истребители F-35, которые базируются на базе в Эстонии, перехватили три российских самолета над Балтикой в прошлую пятницу, 6 декабря. Об этом со ссылкой на заявление Министерства обороны Нидерландов сообщает Reuters.

«Два голландских истребителя F-35 сопровождали самолеты на некотором расстоянии над нейтральными водами до границы зоны ответственности НАТО», — говорится в публикации. Отмечается, что в первой половине дня голландцы перехватили Ан-72 и Су-24, затем, чуть позднее — Ил-20.

Ранее Италия поднимала истребители Eurofighter Typhoon над Балтикой из-за обнаружения нескольких неопознанных самолетов. «Итальянские истребители вылетели с базы Шяуляй на севере Литвы после получения приказа от центра наблюдения НАТО в Германии», — приводит агентство слова итальянского оборонного ведомства.

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