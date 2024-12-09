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15:29, 9 декабря 2024Россия

В России девятимесячный младенец получил ожоги из-за телефона

«112»: в Воткинске девятимесячный младенец получил ожоги из-за телефона
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Воткинск в Удмуртии девятимесячный младенец получил ожоги из-за телефона. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям российского издания, отец укладывал мальчика спать, когда гаджет, лежащий на кровати, неожиданно начал искрить и загорелся. Пламя перекинулось на одежду малыша, в результате чего ребенок получил ожог ног на три процента тела.

Телефон быстро потушили, а ребенка доставили в больницу. Ему оказали медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

До этого в Санкт-Петербурге младенец оказался в больнице с ожогами из-за моющего средства. Его в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

Еще раньше в Нижнем Тагиле полуторагодовалая девочка попробовала таблетки и попала в реанимацию.

ЖЗЛ
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