В российский регион придут пятидесятиградусные морозы

В Якутию 10 декабря придут морозы до минус 48 градусов, ожидается снег

В Якутию 10 декабря придут пятидесятиградусные морозы, в регионе также ожидаются снег и похолодание. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по российскому региону.

Предварительно, в центральных районах региона столбики термометра опустятся до минус 32-37 градусов, на северо-востоке и северо-западе — до минус 43-48 градусов. Теплее всего будет на юго-западе Якутии — там обещают 15-20 градусов ниже нуля.

Синоптики, помимо этого, предупредили о порывистом ветре и метелях на северо-западе республики со скорость до 9-14 метров в секунду. На побережье Арктики порывы достигнут 18 метров в секунду.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявлял, что в ближайшие годы климатическая зима в России сократится на полторы недели. Длительность зимнего сезона, по его словам, уменьшит глобальное изменение климата