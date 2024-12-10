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13:12, 10 декабря 2024Из жизни

104-летняя женщина раскрыла кулинарный секрет своего долголетия

104-летнняя британка назвала рыбу с картошкой причиной своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании отпраздновала 104-й день рождения и раскрыла секрет долголетия. Об этом пишет Kent Online.

Бетти Майфанвэй Буллок родилась в 1920 году в Уэльсе. Она перебралась в графство Кент в годы Второй мировой войны, когда служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе. Последние 65 лет британка живет в собственной квартире в городе Дартфорд.

Причиной своего долголетия женщина назвала особые кулинарные традиции валлийского города Рил, где она жила в детстве и юности. «Я жила на берегу моря, там у нас был пляж с золотистым песком длиною в милю. Это было самое счастливое время. В Риле картошка стоила один пенс, а рыба два пенса, так что всего выходило три. Вот почему я так долго живу — фиш-энд-чипс», — заявила Буллок.

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Дочь британки добавила, что она также всегда любила фруктовые соки и смузи, и готовила очень полезные овощные супы. Кроме того, Буллок никогда не пила алкоголь и не курила, а на работу много лет ездила на велосипеде.

104-й день рождения долгожительница отметила дома, куда ее пришли поздравить друзья и родные. Для них она открыла еще один секрет своего долголетия: «Просто будь порядочной со всеми, вот и все. Я действительно прожила прекрасную жизнь. Мне очень повезло, правда?»

Ранее 110-летняя женщина из Австралии раскрыла алкогольный секрет долголетия. Она уверена, что прожила так долго благодаря особому сорту пива, которое пьет каждый день.

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