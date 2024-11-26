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12:44, 26 ноября 2024Из жизни

110-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет долголетия

110-летняя австралийка назвала любовь к пиву секретом долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

110-летняя жительница Австралии из города Перт отпраздновала юбилей и раскрыла неожиданный алкогольный секрет долголетия. Об этом пишет LADBible.

Бриджит Грок родилась 18 ноября 1914 года, через четыре месяца после начала Первой мировой войны. У нее было семь братьев и сестер. Семья будущей долгожительницы жила в разных уголках страны, потому что ее отец работал машинистом на железной дороге. Бриджит рассказала, что мать отлично справлялась с заботой о детях во время многочисленных переездов, несмотря на то, что в результате несчастного случая потеряла руку.

Когда Бриджит вышла замуж, ее семья обосновалась в Перте, штат Западная Австралия. Главной причиной своего долголетия она назвала любовь к пиву. Грок утверждает, что прожила так долго потому, что на протяжении 60 лет каждый день пьет пиво Emu Export, которое производят в Перте с 1908 года. Когда австралийку спросили, какой ее любимый утренний напиток, она не задумываясь ответила: «Пиво».

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При этом она уверена, что это не единственная причина ее долгой, счастливой жизни. «Думаю, если вы будете добры к людям, то и они будут добры к вам», — сказала женщина.

Дочь Грок добавила, что у ее матери прекрасное чувство юмора, которое позволяет ей оставаться молодой в душе и позитивно относиться к жизни. За последние десять лет долгожительница получила множество личных поздравлений от королевы Великобритании Елизаветы II и короля Карла III.

Несмотря на 110-летие, Бриджит Грок — не самая старая жительница Австралии. Ее опережает Лорна Хенстридж, которая родилась 6 июня 1914-го.

Ранее 99-летний ветеран Второй мировой войны из Канады отпраздновал юбилей на два месяца раньше срока и раскрыл неожиданный секрет долголетия. Мужчина считает, что прожил так долго благодаря тому, что пил много пива в юности.

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