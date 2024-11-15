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18:09, 15 ноября 2024Из жизни

99-летний ветеран раскрыл неожиданный алкогольный секрет долголетия

99-летний мужчина из Канады назвал любовь к пиву секретом своего долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

99-летний ветеран Второй мировой войны из Канады отпраздновал юбилей на два месяца раньше срока и раскрыл неожиданный секрет долголетия. Об этом сообщает The Albertan.

Питер Крафт уже более 20 лет живет в небольшом городе Олдс, провинция Альберта. Чтобы поздравить мужчину с сотым днем рождения, 60 гостей и родственников съехались из разных уголков Канады и из США. Мужчина родился 27 декабря, однако юбилей решил отметить 26 октября, чтобы он не накладывался на новогодние праздники.

В интервью изданию Крафт признался, что с годами стал «очень медленным» и плохо слышит. Последние он считает следствием своего участия в боях — солдатам не давали беруши на стрельбище, а во время войны рядом с ним разорвался снаряд. Причиной своего долголетия канадец назвал любовь к одному напитку в юности. «Ну, я пил очень много пива. По выходным мы ездили в город и веселились до упаду. А потом возвращались на базу», — заявил Крафт.

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Кроме того, мужчина рассказал, что из-за диабета долгие годы вынужден есть как можно меньше сладкого. Но других ограничений в еде он не придерживается, и «ест все, что дают».

Поздравить ветерана с юбилеем приехали двое сыновей и племянник с племянницей, которых он не видел много лет.

Ранее жительница Великобритании отпраздновала 105-й день рождения и назвала оригинальный секрет своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря определенному сорту пива.

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