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12:35, 10 декабря 2024Мир

В Госдуме отреагировали на позицию США по российским базам в Сирии

Депутат Госдумы Чепа: в вопросе российских баз в Сирии много неопределенности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В вопросе присутствия иностранных сил в Сирии существует много неопределенности в связи с развивающейся политической ситуацией в стране, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на обозначенную в США позицию относительно российских баз в Сирии.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что будущее российских военных баз в Сирии должны решать сами сирийцы. «Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ Соединенных Штатов», — сообщил Миллер, подчеркнув, что США не в курсе планов пришедших к власти в Сирии сил и не знают их позиции о российском военном присутствии.

«Сегодня в Америке есть очень противоречивые мнения по этому вопросу: есть мнение о том, что американцы должны выйти, либо о том, чтобы остаться. Это вопрос переговоров с сегодняшними оппозиционными группами. (...) Среди местных есть мнение о том, чтобы мы оставались», — отметил Чепа.

Время покажет. Главное, чтобы была стабильная обстановка, а конфронтация не нарастала, группировки договорились между собой. Мы всегда в Сирии выступали за мир

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

9 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о будущем российских военных баз в Сирии преждевременно, и это станет предметом переговоров с новыми властями страны.

Он также подчеркнул, что российское руководство делает все необходимое для налаживания контактов с теми силами, которые могут гарантировать безопасность военных объектов.

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