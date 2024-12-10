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21:06, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Бородина усомнилась в умении Бузовой петь

Ведущая Бородина заявила, что у нее есть сомнения в том, умеет ли Бузова петь
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Известная российская телеведущая Ксения Бородина оценила вокальные способности певицы Ольги Бузовой. Об этом она порассуждала в выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube.

«Вопрос о том, действительно ли она умеет петь — есть сомнения в этом. Давайте будем честными», — заявила Бородина. По ее словам, вокал Бузовой нельзя сравнить, например, с пением Полины Гагариной.

При этом ведущая добавила, что считает выступления Бузовой красивыми шоу. Она также привела в пример певицу Адель, которая не сопровождает свои концерты яркими выступлениями, потому что она способна удержать внимание слушателей своим вокалом. «Когда у тебя нет такого голосища, нужно выезжать за счет шоу, и это нормально», — заключила телеведущая.

Ранее Бородина высказалась об «остром язычке» Бузовой. По словам телеведущей, певице нужно быть готовой к ответам на ее резкие высказывания о публичных людях.

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