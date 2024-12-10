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13:00, 10 декабря 2024Бывший СССР

Доброволец рассказал о разоружении военной части ВСУ оружием для страйкбола

Доброволец Сеня заявил о разоружении военной части ВСУ оружием для страйкбола
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Balla Gabor / Shutterstock / Fotodom

Ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) в 2014 году разоружили военную часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью оружия для страйкбола. О курьезном случае в беседе с военным корреспондентом Семеном Пеговым рассказал доброволец с позывным Сеня, фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале «WarGonzo».

«Оружия на всех не хватало. Чтобы для них [солдат ВСУ] это выглядело внушительно, мы взяли [страйкбольные ружья]. (...) Когда вышел [украинский] офицер, он перепуганный сказал: "Я не пойму, где вы все это оружие взяли"», — рассказал бывший военный.

Доброволец отметил, что часть, которую ополченцы разоружали, насчитывала около 280 человек личного состава.

Ранее в ДНР сообщили о массовой сдаче в плен солдат ВСУ. Это произошло после сброса на украинские позиции с дронов листовок.

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