Доброволец рассказал о разоружении военной части ВСУ оружием для страйкбола

Доброволец Сеня заявил о разоружении военной части ВСУ оружием для страйкбола

Ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) в 2014 году разоружили военную часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью оружия для страйкбола. О курьезном случае в беседе с военным корреспондентом Семеном Пеговым рассказал доброволец с позывным Сеня, фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале «WarGonzo».

«Оружия на всех не хватало. Чтобы для них [солдат ВСУ] это выглядело внушительно, мы взяли [страйкбольные ружья]. (...) Когда вышел [украинский] офицер, он перепуганный сказал: "Я не пойму, где вы все это оружие взяли"», — рассказал бывший военный.

Доброволец отметил, что часть, которую ополченцы разоружали, насчитывала около 280 человек личного состава.

Ранее в ДНР сообщили о массовой сдаче в плен солдат ВСУ. Это произошло после сброса на украинские позиции с дронов листовок.