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06:01, 10 декабря 2024Экономика

Экономист оценил целесообразность досрочного погашения ипотеки

Экономист Беляев: целесообразность досрочного погашения ипотеки индивидуальна
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ответ на вопрос о целесообразности досрочного погашения ипотеки в текущих условиях зависит от индивидуальных особенностей, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что объем досрочного погашения ипотеки в российских банках понизился до двухлетнего минимума. Отсутствие стремления гасить кредиты раньше времени эксперты объясняют рациональным отношением заемщиков к управлению финансами. Так, многие предпочитают разместить свободные средства на депозите под высокий процент, нежели пытаться досрочно закрыть ипотеку.

Есть смысл и в том, чтобы досрочно гасить ипотеку, и в том, чтобы оставлять свободные средства на депозите, считает Беляев.

Каждый решает для себя сам, что ему выгоднее. Для кого-то выгоднее деньги, для кого-то выгоднее даже психологический фактор, что ты скорее от этого дела отделался, квартира перешла в твою полную собственность, и ты уже как-то спокойно дышишь

Михаил Беляевэкономист

Кроме того, ситуации зависят от того, на каких условиях заключен договор, отметил эксперт. Так, важно, под какие проценты взят ипотечный кредит, какую сумму выплачивает заемщик, на каком сроке он находится, так как в графике разные пропорции между погашением процентов и основного долга, уточнил он.

«Все это учитывается. Плюс еще учитывается, какие у вас есть свободные деньги. Может быть, у вас есть свободные деньги, и действительно при высоком банковском проценте получается, что вам выгоднее вот эти проценты получать и спокойненько себе гасить ипотеку из этих денег. Если же вы выплачиваете эту ипотеку, вообще, из текущих доходов и расходов, то там, конечно, ни о каком досрочном погашении не может быть речи, хотя можно как-то крутиться, хотя бы чуть-чуть ее двигать», — поделился экономист.

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