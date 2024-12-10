Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:41, 10 декабря 2024Россия

Госдума приняла в первом чтении проект об отмене запрета «Талибана» в России

Дума в первом чтении приняла законопроект об отмене запрета «Талибана» в России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Госдума в первом чтении приняла законопроект об исключении движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) из списка запрещенных в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В документе говорится, что запрет деятельности подобной организации может быть временно приостановлен по решению суда России на основании заявления генпрокурора страны или его заместителя. На данный момент в России нет механизма, который бы допускал приостановление деятельности таких организаций.

Авторами законопроекта стала группа парламентариев. Среди них есть сенаторы Юрий Федоров, Андрей Яцкин и Андрей Клишас, а также депутаты Андрей Луговой, Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

О намерении убрать радикальное движение из списка еще в 2021 году говорил президент России Владимир Путин, хотя террористическим «Талибан» призван на уровне ООН. Москва официально также уже проводила официальные встречи с делегациями «Талибана».

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 26 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прекратите играть в эти игры». В России заявили о провокациях Абхазии на фоне заморозки финансовой помощи

      В Раде рассказали о троллинге Зеленского со стороны Трампа

      Путин отметил помощь СПЧ участникам спецоперации и их семьям

      Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа

      Мэрия российского города обвинила жителей в засоре канализации

      Россиян сорвал куш в лотерею и раскрыл секрет удачи

      Путин высказался о смертной казни в условиях СВО

      В Челябинске здание Росреестра затопило канализационными водами

      В российском регионе мужчина сжег дом с женой ради нового жилья

      Путешественникам показали самую дорогую каюту роскошного круизного лайнера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше