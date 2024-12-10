Госдума приняла в первом чтении проект об отмене запрета «Талибана» в России

Дума в первом чтении приняла законопроект об отмене запрета «Талибана» в России

Госдума в первом чтении приняла законопроект об исключении движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) из списка запрещенных в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В документе говорится, что запрет деятельности подобной организации может быть временно приостановлен по решению суда России на основании заявления генпрокурора страны или его заместителя. На данный момент в России нет механизма, который бы допускал приостановление деятельности таких организаций.

Авторами законопроекта стала группа парламентариев. Среди них есть сенаторы Юрий Федоров, Андрей Яцкин и Андрей Клишас, а также депутаты Андрей Луговой, Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

О намерении убрать радикальное движение из списка еще в 2021 году говорил президент России Владимир Путин, хотя террористическим «Талибан» призван на уровне ООН. Москва официально также уже проводила официальные встречи с делегациями «Талибана».

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 26 ноября.