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19:54, 10 декабря 2024Россия

Хинштейн рассказал о реакции чиновников на предложение покаяться

Хинштейн: ни один курский чиновник не покаялся
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с представителями местных средств массовой информации рассказал о реакции чиновников на предложение покаяться. Его слова приводит 46ТВ.

«Ни одного чиновника нет, кто покаялся», — рассказал Хинштейн. Глава региона предположил, что желающим сделать это «наверное, надо подготовиться, подобрать слова».

При этом врио губернатора Курской области заверил, что «неприкасаемых в регионе нет». Он пообещал лично передавать материалы в правоохранительные органы, если увидит состав преступлений. Хинштейн добавил, что желающие избежать ответственности могут отправиться на специальную военную операцию.

Накануне Хинштейн предложил покаяться чувствующим за собой грехи курским чиновникам. Он также заверил, что без претензий примет отставку чиновников региона, которые чувствуют, что не готовы к новому формату работы и кризисной системе управления.

О том, что Александра Хинштейна назначили врио губернатора Курской области, стало известно 5 декабря. Предыдущий губернатор Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию.

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