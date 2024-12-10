Хинштейн заявил о готовности участвовать в выборах главы Курской области

Хинштейн: готов участвовать в выборах курского губернатора при поддержке граждан

Александр Хинштейн готов участвовать в выборах губернатора Курской области при поддержке живущих в регионе граждан России. Об этом заявил сам врио главы региона, его заявление приводит ТАСС.

По словам чиновника, он надеется, что куряне в него поверят.

«Затем (после периода временного исполнения обязанностей — прим. «Ленты.ру») пойду на выборы. Дай бог, люди поддержат, куряне поверят. Понятно, я для вас человек новый, вы меня не знаете», — заявил Хинштейн.

О том, что Хинштейн временно возглавит Курскую область, стало известно 5 декабря. С предложением занять пост к нему обратился президент России Владимир Путин. Экс-глава региона Алексей Смирнов в своем обращении к жителям заявил, что его перевели на новую должность, пообещав оправдать возложенную ответственность. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 6 декабря подчеркнул, что бывший губернатор сам подал в отставку и новое место его работы еще не известно.