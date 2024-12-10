Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 10 декабря 2024Силовые структуры

Из Колумбии экстрадировали разыскиваемого за расправу россиянина

Пойманного в Колумбии убийцу из Петербурга экстрадировали в Россию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Вадим Фролов

Вадим Фролов. Кадр: Telegram-канал SHOT

Сбежавший после совершения расправы из РФ 55-летний россиянин в Антигуа и Барбуде на Карибах угнал яхту за 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, Вадим Ф. родом из Санкт-Петербурга. В Ленинградской области он с родственниками создал ОПГ, которая занималась угонами яхт, лодок и гидроциклов у местных жителей. В 2015 году бандиты расправились с одним из членов группировки. Вадим Ф. выманил племянника в гараж в Шлиссельбурге и удушил ремнем. Машину пострадавшего сожгли, а его самого на катере вывезли в Ладожское озеро и сбросили в воду, привязав груз.

После этого Вадим Ф. сделал себе фальшивый паспорт и сбежал по нему за границу. Он попался на похищении яхты «Ариэль». В 2021 году россиянин угнал ее и уплыл в Колумбию. Ему удалось подделать документы на судно и изменить госзнаки. В ноябре 2024 года Вадима Ф. все-таки задержали колумбийские силовики в городе Санта-Фе-де-Богота. Его передали Интерполу и уже экстрадировали в Россию.

Ранее сотрудники полиции в аэропорту Внуково задержали россиянина Магомеда Дарчиева, депортированного из Турции по обвинению в покушении на мошенничество.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска покинули бывшую американскую базу в Сирии. Что известно о военном объекте США в Манбидже?

      Доклады на конференции Сбера Al Journey адаптируют для людей с инвалидностью

      Дан прогноз о максимуме биржевых торгов нефтепродуктами

      Песков раскрыл подробности переговоров с Абхазией по вопросу социальных выплат

      В России назвали условия возвращения соцвыплат Абхазии

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества

      Сальдо назвал Херсон мертвым

      Лучшая подруга Ирины Шейк снялась топлес

      В Индии заявили о намерении углублять отношения с Россией

      Apple выпустит ноутбук без «моноброви»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше