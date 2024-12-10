Из Колумбии экстрадировали разыскиваемого за расправу россиянина

Пойманного в Колумбии убийцу из Петербурга экстрадировали в Россию

Сбежавший после совершения расправы из РФ 55-летний россиянин в Антигуа и Барбуде на Карибах угнал яхту за 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, Вадим Ф. родом из Санкт-Петербурга. В Ленинградской области он с родственниками создал ОПГ, которая занималась угонами яхт, лодок и гидроциклов у местных жителей. В 2015 году бандиты расправились с одним из членов группировки. Вадим Ф. выманил племянника в гараж в Шлиссельбурге и удушил ремнем. Машину пострадавшего сожгли, а его самого на катере вывезли в Ладожское озеро и сбросили в воду, привязав груз.

После этого Вадим Ф. сделал себе фальшивый паспорт и сбежал по нему за границу. Он попался на похищении яхты «Ариэль». В 2021 году россиянин угнал ее и уплыл в Колумбию. Ему удалось подделать документы на судно и изменить госзнаки. В ноябре 2024 года Вадима Ф. все-таки задержали колумбийские силовики в городе Санта-Фе-де-Богота. Его передали Интерполу и уже экстрадировали в Россию.

Ранее сотрудники полиции в аэропорту Внуково задержали россиянина Магомеда Дарчиева, депортированного из Турции по обвинению в покушении на мошенничество.