Reuters: Израиль нанес удар по объекту сирийской армии в Латакии

Израиль нанес удар по объекту противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии недалеко от порта в Латакии на побережье Средиземного моря. Об этом со ссылкой на сирийские источники сообщает агентство Reuters.

Другие подробности не приводятся.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, которые до 1967 года принадлежали Сирии, всегда будут неотъемлемой частью Израиля. Он также подчеркнул, что падение режима Башара Асада в Сирии стало следствием ударов израильской армии по Ирану и Ливану.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватила контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией. Глава оборонного ведомства еврейского государства отметил, что дал указание военным немедленно действовать в Сирии для «создания зоны безопасности, свободной от тяжелого стратегического оружия и террористической инфраструктуры, которая могла бы угрожать Израилю».