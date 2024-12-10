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00:14, 10 декабря 2024Мир

Израиль нанес удар по объекту сирийской армии в Латакии

Reuters: Израиль нанес удар по объекту сирийской армии в Латакии
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израиль нанес удар по объекту противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии недалеко от порта в Латакии на побережье Средиземного моря. Об этом со ссылкой на сирийские источники сообщает агентство Reuters.

Другие подробности не приводятся.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты, которые до 1967 года принадлежали Сирии, всегда будут неотъемлемой частью Израиля. Он также подчеркнул, что падение режима Башара Асада в Сирии стало следствием ударов израильской армии по Ирану и Ливану.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) захватила контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией. Глава оборонного ведомства еврейского государства отметил, что дал указание военным немедленно действовать в Сирии для «создания зоны безопасности, свободной от тяжелого стратегического оружия и террористической инфраструктуры, которая могла бы угрожать Израилю».

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