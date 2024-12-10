Россияне рассказали о несбыточных мечтах при выборе квартиры

Whitewill: большинство россиян мечтает о камине в квартире

Большая часть россиян мечтает иметь в квартире камин. Какие форматы жилья в России остаются несбыточным капризом, «Газете.Ru» рассказали в агентстве Whitewill.

Львиная доля россиян считает, что на российском рынке не хватает редких форматов квартир — в этом признались 70 процентов респондентов. Эксклюзивным, по мнению 37 процентов опрошенных, объект делает камин, 26 процентов россиян грезит о сауне в доме. Патио в своем жилище мечтали бы иметь 25 процентов информантов, а за эксплуатируемую плоскую крышу проголосовали 12 процентов граждан.

Некоторые параметры соотечественники считают обязательными в квартире. Так, к примеру, без гардеробной жилплощадь не представляют 56 процентов участников опроса, наличие террасы играет ключевую роль для 25 процентов респондентов. Окно в ванной — необходимый критерий при выборе объекта для 19 процентов опрошенных.

Как отмечают в компании, такие форматы жилья становятся все популярнее. Теперь их можно найти не только в экспозиции премиум- и делюкс-сегмента, но и среди лотов бизнес-класса. Речь идет не только о каминах, но и двухъярусных квартирах, сити-хаусах и виллах. Спрос на такие форматы зависит от ряда обстоятельств: так, если речь идет о камине, то он традиционно ассоциируется с уютом и теплом. При этом террасы начали набирать популярность с наступлением пандемии коронавируса, пояснили специалисты.

Террасы могут иметь разное назначение. Согласно результатам исследования компании EFFECT development, больше половины россиян хотели бы использовать ее под лаунж-зону, для 24 процентов информантов конструкция лучше всего подходит для обеденной зоны. Рабочую зону на террасе устроили бы 13 процентов опрошенных, а спортом предпочли бы заниматься на ней 11 процентов.