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06:00, 8 декабря 2024Экономика

Россияне рассказали о нехватке квартир с террасами

73 процентам россиян не хватает квартир с террасами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Почти три четверти россиян считают, что на рынке недвижимости не хватает квартир с террасами, следует из опроса компании EFFECT development. С результатами исследования общественного мнения ознакомилась «Лента.ру».

Существенная доля россиян считает, что на рынке недвижимости не хватает квартир с террасами — об этом заявили 73 процента респондентов. Также 72 процента опрошенных назвали террасу обязательным атрибутом квартиры у моря.

Больше половины респондентов (52 процента) хотели бы использовать террасу в качестве лаунж-зоны, еще 24 процента предпочли бы организовать там обеденную зону. Всего 13 процентов опрошенных желают иметь на террасе рабочую зону, а 11 планируют заниматься там спортом.

По мнению участников опроса, идеальный размер террасы должен составлять 10-15 квадратных метров (52 процента), также 28 процентов хотели бы видеть в своей квартире террасу площадью 15-20 квадратных метров.

«В южных регионах, особенно у моря, терраса играет особую роль в доме. Теплый климат дает возможность реализовать здесь различные сценарии использования — от лаунж-зоны для наблюдения за закатами и пейзажами, до функциональных спортивных и рабочих зон. Мы наблюдаем повышенный спрос на квартиры с террасами в нашем проекте», — рассказал директор по продажам EFFECT development Николай Седов.

Ранее россиянам рассказали о сокращении числа новостроек на рынке недвижимости.

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