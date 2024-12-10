Карпин рассказал о проблемах «Ростова» из-за закрытого аэропорта

Карпин: у «Ростова» сорвалось пять-шесть трансферов из‑за закрытого аэропорта

Тренер Валерий Карпин рассказал о проблемах возглавляемого им клуба Российской премьер-лиги «Ростов». Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению Карпина, у команды большие проблемы с трансферами, логистикой и тренировочным процессом. «По трансферам дело не в деньгах. У нас сорвалось за последние три трансферных окна пять или шесть трансферов из‑за закрытого аэропорта. Привезти к нам даже российских игроков, мягко говоря, непросто», — заявил он.

После 18 туров «Ростов» имеет в активе 26 очков. Команда располагается на седьмой строчке турнирной таблице чемпионата России.

Аэропорт Ростова‑на‑Дону был закрыт для полетов в 2022 году. Из-за этого команде приходится ездить на матчи на автобусе или поезде.