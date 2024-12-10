Apple выпустит ноутбук без «моноброви»

Apple представит MacBook Pro с OLED и без «моноброви» в 2026 году

Корпорация Apple запланировала выпуск ноутбуков MacBook Pro без экранного выреза на базе OLED. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на компанию Omdia.

Инсайдеры получили в распоряжение дорожную карту, в которой описываются планы IT-гиганта на выпуск новых компьютеров. Согласно раскрытым данным, в 2026 году Apple представит первые MacBook Pro с OLED-экранами. Устройства лишатся «моноброви», которая впервые появилась в компьютерах бренда осенью 2021 года.

Вероятно, экранный вырез под фронтальную камеру заменят простым отверстием, из-за чего полезная площадь экрана будет увеличена. Также журналисты полагают, что инженеры Apple могут реализовать в MacBook Pro аналог выреза Dynamic Island в iPhone. Фирма намерена представить 14-дюймовые и 16-дюймовые модели.

Также в отчете указано, что iPad mini получит OLED-дисплей в конце 2026 года, iPad Air — в 2027 году. Доступные ноутбуки MacBook Air выйдут с OLED-дисплеем в 2028 году, но останутся с «монобровью». Судя по дорожной карте, в 2028 году Apple должна выпустить секретное устройство со складным OLED-дисплеем, подробности о девайсе не раскрываются.

Ранее в Bloomberg выяснили, что в 2025 году компания Apple представит самый тонкий смартфон в истории iPhone. Толщина корпуса iPhone 17 Air составит 6,25 миллиметра.