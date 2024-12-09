Раскрыты размеры самого тонкого iPhone

Bloomberg: в 2025 году Apple выпустит самый тонкий смартфон — iPhone 17 Air

В 2025 году компания Apple представит самый тонкий смартфон в истории iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в 2025 году Apple представит четыре смартфона. Кроме iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max корпорация выпустит iPhone 17 Air. Таким образом, Гурман подтвердил слухи о готовящемся выпуске рекордно тонкого смартфона Apple.

Специалист отметил, что модель 17 Air будет на 2 миллиметра тоньше iPhone 16 Pro. Автор раскрыл габариты нового девайса: толщина его корпуса составит 6,25 миллиметра. Гурман рассказал, что ради этого инженерам корпорации пришлось создать специальный модем 5G, который умещается в тонком корпусе.

Также в материале говорится, что благодаря прорыву в разработке 5G-модема Apple не пришлось жертвовать другими компонентами смартфона — дисплеем или аккумулятором. Таким образом, компания должна представить рекордно тонкий аппарат с хорошей автономностью и защитой от влаги и пыли.

В конце ноября источники издания The Information рассказали, что Apple будет постепенно убирать поддержку физических сим-карт в новых iPhone. Пока что компания выпускает телефоны, которые имеют исключительно поддержку eSIM, только в США.