Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:04, 9 декабря 2024Наука и техника

Раскрыты размеры самого тонкого iPhone

Bloomberg: в 2025 году Apple выпустит самый тонкий смартфон — iPhone 17 Air
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В 2025 году компания Apple представит самый тонкий смартфон в истории iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в 2025 году Apple представит четыре смартфона. Кроме iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max корпорация выпустит iPhone 17 Air. Таким образом, Гурман подтвердил слухи о готовящемся выпуске рекордно тонкого смартфона Apple.

Специалист отметил, что модель 17 Air будет на 2 миллиметра тоньше iPhone 16 Pro. Автор раскрыл габариты нового девайса: толщина его корпуса составит 6,25 миллиметра. Гурман рассказал, что ради этого инженерам корпорации пришлось создать специальный модем 5G, который умещается в тонком корпусе.

Также в материале говорится, что благодаря прорыву в разработке 5G-модема Apple не пришлось жертвовать другими компонентами смартфона — дисплеем или аккумулятором. Таким образом, компания должна представить рекордно тонкий аппарат с хорошей автономностью и защитой от влаги и пыли.

В конце ноября источники издания The Information рассказали, что Apple будет постепенно убирать поддержку физических сим-карт в новых iPhone. Пока что компания выпускает телефоны, которые имеют исключительно поддержку eSIM, только в США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Меркель раскрыла планы Путина на Россию

      Россиянам назвали самые модные вещи из 1990-х

      Россиянкам назвали способы подтянуть фигуру к Новому году

      Германия перестала принимать сирийских беженцев

      Австрия приостановит прием беженцев из Сирии

      Путин побеседовал с Героями России в неформальной обстановке

      В Японии оценили способность противостоять «Орешнику»

      Трамп описал восстановленный Нотр-Дам фразой «лучше, чем 900 лет назад»

      Мальчик вырвал себе зуб с помощью попугая-стоматолога

      Назначенный Асадом посол Сирии в Москве обвинил его в позорном побеге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше