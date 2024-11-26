Apple откажется от сим-карты в iPhone

В 2025 году Apple выпустит iPhone 17 Air без лотка для сим-карт

Корпорация Apple уберет лоток для физических сим-карт из новых смартфонов в 2025 году. Об этом сообщает издание The Information.

По информации инсайдеров, фирма разрабатывает iPhone 17 Air — ожидается, что это будет самый тонкий телефон в линейке Apple. Авторы отметили, что в новых устройствах бренда не найдется места для лотка, предназначенного для физических сим-карт. Таким образом, сотовую связь можно будет настроить только с помощью eSIM.

Журналисты отметили, что Apple откажется от физических сим-карт в ряде стран, но их список не раскрывается. Для сравнения, в США корпорация Тима Кука уже давно продает iPhone, которые поддерживают только eSIM. Однако для всех остальных рынков смартфоны выпускают с традиционным интерфейсом.

Apple выпускает iPhone с поддержкой двух физических сим-карт только для рынка Китая. В 2022 году в компании заявили, что электронные сим-карты eSIM являются более безопасными, чем обычные физические. Во время презентации iPhone 14 представители Apple заметили, что злоумышленник не может извлечь eSIM и поставить ее в свой телефон. Также смартфон с eSIM поддерживает до 8 тарифов разных операторов одновременно.

Ранее известный аналитик Джеффа Пу рассказал, что в 2025 году Apple выпустит рекордно тонкий iPhone 17 Air толщиной 6 миллиметров. Он заменит собой устройства серии iPhone Plus, которые выделяются большим дисплеем.