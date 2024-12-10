Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:14, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Маска и Трампа-младшего рассмешил мем про Зеленского

Маска и Трампа-младшего насмешил мем о Зеленском в образе героя из «Один дома 2»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американского миллиардера Илона Маска и сына избранного президента США Дональда Трампа-младшего насмешил мем, сделанный про президента Украины Владимира Зеленского по мотивам фильма «Один дома 2». В нем украинский лидер предстает в образе главного героя Кевина Маккаллистера, который встретил Трампа в отеле, пост опубликован в соцсети Х.

Мем создал американский политический активист и ведущий Джек Пособец. Его репостнул Дональд Трамп-младший, добавив смеющиеся эмодзи. Пост сына Трампа прокомментировал Илон Маск с помощью стикеров «огонь» и «смех до слез».

Из кадра из фильма «Один дома 2» сделали коллаж с фотографией с недавней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Последнему при помощи фотошопа добавили шапку главного героя кинокартины.

Ранее Маск заявил о потрясающем чувстве юмора у украинского лидера. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп не заставит Киев сесть за стол переговоров с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Абхазия попросила Москву возобновить социальные выплаты. На что тратились российские деньги?

      В ЛНР рассказали о продвижении ВС России на сватовско-кременском направлении

      На Западе свержение Асада назвали «ударом исторического масштаба» для Ирана

      Стала известна позиция Зеленского на переговорах с Трампом

      На рынке в Москве начался пожар

      Маска и Трампа-младшего рассмешил мем про Зеленского

      В ДНР рассекретили документы о массовых убийствах в Донбассе

      Россиян предупредили об угрозах для пустующих зимой дач

      Москалькова призвала сделать все для помощи желающим вернуться соотечественникам

      Возможность возникновения нового очага терроризма в Сирии оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше