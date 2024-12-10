Маска и Трампа-младшего рассмешил мем про Зеленского

Маска и Трампа-младшего насмешил мем о Зеленском в образе героя из «Один дома 2»

Американского миллиардера Илона Маска и сына избранного президента США Дональда Трампа-младшего насмешил мем, сделанный про президента Украины Владимира Зеленского по мотивам фильма «Один дома 2». В нем украинский лидер предстает в образе главного героя Кевина Маккаллистера, который встретил Трампа в отеле, пост опубликован в соцсети Х.

Мем создал американский политический активист и ведущий Джек Пособец. Его репостнул Дональд Трамп-младший, добавив смеющиеся эмодзи. Пост сына Трампа прокомментировал Илон Маск с помощью стикеров «огонь» и «смех до слез».

Из кадра из фильма «Один дома 2» сделали коллаж с фотографией с недавней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Последнему при помощи фотошопа добавили шапку главного героя кинокартины.

Ранее Маск заявил о потрясающем чувстве юмора у украинского лидера. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп не заставит Киев сесть за стол переговоров с Россией.