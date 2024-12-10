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15:16, 10 декабря 2024Наука и техника

Tesla выпустит электрокар за три миллиона рублей

GlobalChinaEV: Tesla выпустит в 2025-м электрокар Model Q за 3 миллиона рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Корпорация Tesla представит в первой половине 2025 года относительно доступный электромобиль. Об этом сообщает профильный портал GlobalChinaEV.

Соответствующий анонс американская корпорация сделала в ходе встречи с инвесторами Deutsche Bank, на которой присутствовал глава отдела по связям с инвесторами Tesla Трэвис Аксельрод. Он заявил, что компания готовит электрокар Model Q.

В США автомобиль с учетом государственных субсидий обойдется дешевле 30 тысяч долларов, или около 3 миллионов рублей. Теоретически машина может стоить около 25 тысяч долларов — автомобиль именно за эту цену ранее обещал выпустить на рынок глава Tesla Илон Маск, но спустя время отказался от этой идеи.

Model Q получит литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 53 или 75 киловатт-часов с одним или двумя электромоторами. Запас хода электрокара составит 500 километров. По версии журналистов GlobalChinaEV, машина будет конкурировать с очень популярными в Китае моделями Volkswagen ID.3 и BYD Dolphin.

Журналисты медиа выяснили, что стоимость производства Model Q будет в два раза ниже чем популярной Model 3. Длина кузова машины составит 3988 миллиметра.

В начале ноября глава Tesla Илон Маск в очередной раз заявил, что его компания не будет создавать недорогой электромобиль. «Я думаю, что иметь в линейке обычный автомобиль за 25 тысяч бессмысленно. Это было бы глупо», — отметил Маск, объясняя, что корпорация будет вкладываться в создание беспилотного такси.

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