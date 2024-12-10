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14:20, 10 декабря 2024Наука и техника

Windows 11 разрешили устанавливать на старые ПК

Microsoft разрешила установку Windows 11 на устаревшие компьютеры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft официально разрешила установку Windows 11 на старые и несовместимые с операционной системой (ОС) компьютеры. Об этом сообщается на обновленной странице поддержки клиентов.

В компании заметили, что установка Windows 11 на устройства, не отвечающие минимальным системным требованиями, так или иначе возможна. «Однако вы должны быть готовы к риску возникновения проблем с совместимостью», — предупредили специалисты корпорации.

Также в Microsoft заметили, что при установке системы на старый ПК пользователь берет на себя полную ответственность за возможные последствия. Потребителям пообещали возможные ошибки, сбои и неполадки, из-за которых устаревшие ПК могут не получать обновления безопасности.

Журналисты издания PCWorld отметили, что до сих пор «камнем преткновения» для пользователей старых компьютеров являлась защитная система TPM (Trusted Platform Module) 2.0. «Теперь пользователи могут напрямую обновиться до Windows 11 даже без необходимого оборудования», — заметили авторы.

Также в материале говорится, что новые пользователи Windows 11 могут вернуться на Windows 10. Однако это можно сделать только в течение 10 дней после установки новой ОС.

В начале декабря в Microsoft заявили, что число серьезных ошибок, возникших после выхода обновления Windows 11 24H2, достигло 14 штук. Журналисты издания The Register предположили, что с распространением 24H2 их число будет расти.

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