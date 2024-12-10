Трафик Starlink утроился в 2024 году

Cloudflare: интернет-трафик в сервисе Starlink вырос с 3,3 раза в 2024-м

Спутниковая сеть Starlink нарастила объемы интернет-трафика в 3,3 раза в 2024 году. Об этом сообщается в отчете сервиса Cloudflare.

По данным компании, сервис корпорации SpaceX Илона Маска продолжает оставаться ведущим провайдером услуг спутникового интернета в мире. В отчете говорится, что сервис продолжает оказывать услуги подключения к интернету, в том числе в отдаленных регионах.

Успехи Starlink специалисты связали с его выходом на новые рынке и расширение сети покрытия. Так, сервис запустили в Парагвае, и за год трафик вырос в 900 раз. Кроме того, Starlink начал работать в гражданской и военной авиации. Вместе с тем SpaceX начала предлагать портативный терминал Starlink Mini для доступа в интернет по сниженной цене.

В конце 2023 года специалисты Cloudflare отмечали, что трафик в спутниковой сети Starlink вырос в три раза. В сентябре 2023-го в SpaceX заявили, что преодолели отметку 3 миллиона пользователей сервиса, в ноябре 2024-го — 5 миллионов.

В начале декабря гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов пообещал запустить аналог Starlink в России к 2030 году. «2030 год — гарантированно. Может быть, 2028-2029», — говорил Борисов.