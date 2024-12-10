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07:34, 10 декабря 2024Экономика

Мощное землетрясение произошло в США

В американском штате Невада произошло землетрясение магнитудой 5,5
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: David Becker / Reuters

В американском штате Невада произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, пишет «Интерфакс».

Подземные толчки зафиксировали в 02:08 по московскому времени — их магнитуда достигала 5,5. Эпицентр землетрясения, по данным российских сейсмологов, находился в 83 километрах на восток от Карсон-Сити. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценили как «очень сильное».

Геологическая служба США дала аналогичную оценку магнитуде землетрясения. Местные ученые уточнили, что очаг подземных толчков залегал на глубине 8,4 километра.

Днем ранее мощное землетрясение произошло в США возле Андреяновских островов, относящихся к штату Аляска. Магнитуда подземных толчков достигала 6,1. Эпицентр землетрясения находился в 789 километрах к юго-западу от города Уналашка с населением 4,4 тысячи человек.

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