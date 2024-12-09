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09:47, 9 декабря 2024Экономика

В США произошло мощное землетрясение

EMSC: в США возле Андреяновских островов произошло землетрясение магнитудой 6,1
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Nathan Howard / Reuters

В США возле Андреяновских островов, относящихся к штату Аляска, произошло землетрясение магнитудой 6,1. О мощных подземных толчках сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC–CSEM).

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 03:38 по московскому времени, находился в 789 километрах к юго-западу от города Уналашка, где проживает около 4,4 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Данные о пострадавших или разрушениях отсутствуют, угроза цунами после происшествия не объявлялась.

Накануне землетрясение аналогичной силы зафиксировали у побережья Северных Курил Сахалинской области.

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