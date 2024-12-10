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12:58, 10 декабря 2024Экономика

В Центробанке опровергли борьбу с правительством

Глава департамента ЦБ Ганган опроверг борьбу с правительством с помощью ставки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Резкий рост расходов бюджета и рекордно жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка не противоречат друг другу и не говорят о борьбе между правительством и регулятором. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

Опровергая распространенное мнение, он напомнил об общей цели, а именно — устойчивом и сбалансированном развитии экономики. На пути к этой цели действия министерств и ЦБ дополняют друг друга.

Если бюджетные расходы нужны для структурных изменений, наращивания инвестиций на ключевых направлениях, в том числе для импортозамещения, то ограничения кредитования со стороны ЦБ позволяет ограничить рост цен и поддержать макроэкономическую стабильность.

По словам Гангана, правительство выбирает проекты, которые необходимо реализовать в первую очередь, а Центробанк работает над тем, чтобы спрос в экономике соответствовал текущим возможностям производства. И те, и другие задействуют те инструменты, что им доступны.

При этом представитель регулятора опроверг популярное мнение о грядущей волне банкротств, потому что крупнейшие компании сохраняют умеренный уровень долговой нагрузки и не испытывает финансовых трудностей, да и банки находятся в хорошей форме. Он признал, что число проблемных заемщиков увеличится, однако в большинстве случаев ситуация не будет безвыходной, какое-то решение найдется.

В том же интервью Ганган объяснил, что нынешний уровень ключевой ставки связан с рекордным за последние 25 лет ростом денежной массы, которая с начала 2022 года увеличилась на 65 процентов. Ранее национальная экономика не сталкивалась с такими вливаниями.

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