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12:07, 10 декабря 2024Экономика

Центробанк указал на рекордный рост количества рублей

Банк России сообщил о росте денежной массы с 2022 года на 43 триллиона рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Причины рекордного повышения ключевой ставки Банка России отличаются от тех, которые привели к сравнимому росту в начале 2022 года. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка России Андрей Ганган.

По его словам, два с половиной года назад регулятору пришлось реагировать на повышенный спрос на наличные, сбивать потребительский ажиотаж и остановить раскручивающуюся инфляцию. Как только угроза финансовой стабильности минула, ЦБ быстро вернул денежно-кредитную политику (ДКП) в нормальное русло.

Однако в конце 2024 года разбираться приходится с совершенно другими вещами. Ганган указал на беспрецедентные бюджетные расходы, с которыми столкнулась экономика. С начала боевых действий на Украине объем денежной массы, то есть количество обращающихся денежных единиц, вырос на 43 триллиона рублей, то есть на 65 процентов.

За последние четверть века национальная экономика не сталкивалась с такими вливаниями, а рост производства слишком мал, чтобы переварить их. В результате спрос существенно увеличивается, а предложение запаздывает, что приводит к повышенной инфляции.

Ганган подчеркнул, что перегрев спроса заставляет регулятор держать ставку на уровне 21 процента и даже готовится к повышению (эксперты ожидают, что ставка вырастет до 23 процентов), иначе инфляционную спираль не остановить. Если бы ДКП в последние месяцы была мягче, то рост цен принял бы совершенно иные масштабы.

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Что касается идеи снизить ставку и тем самым увеличить предложение товаров, то Ганган напомнил, что у страны нет соответствующих ресурсов. Задействована вся доступная рабочая сила, оборудование, транспортная логистика, поэтому «кредитная накачка» уйдет в рост цен, но никак не повлияет на рост производства.

«Выигрыша с точки зрения инвестиций и экономического роста не будет. Но будет рост инфляции со всеми последствиями. Кроме тотального роста издержек и цен мы ничего не получим. И этого, конечно, нельзя допускать», — подчеркнул он, добавив, что в Турции попробовали пойти по этому пути, но получили инфляцию выше 80 процентов.

Ранее инвестбанкир Евгений Коган рассказал, что мнение об активном использовании США печатного станка не соответствуют действительности. В начале ноября он указал, что за два года долларовая масса даже упала на 1,4 процента, в то время как рублевая выросла на 43,3 процента.

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