Обескураженная секретом матери партнера девушка обратилась за психологической поддержкой

Девушка обратилась за психологической поддержкой к эксперту по отношениям Эрику Томасу после того, как мать ее партнера открыла ей свой секрет. Письмо обескураженной девушки и полученный от эксперта совет опубликовало издание MLive.

Читательница издания рассказала, что живет вместе со своим парнем, его матерью, младшими братьями и сестрами, а также его отчимом. Однажды мать мужчины решила без причины раскрыть девушке свой главный секрет.

«Она призналась, что мужчина, которого мой любимый считает биологическим отцом, на самом деле им не является. Она доверяет мне, но я не хотела знать это. Я не хочу рассказывать об этом своему парню, это не мое дело, но и хранить секрет не могу, это неправильно. Также я беспокоюсь о возможных последствиях. Подскажите, как мне поступить?» — поинтересовалась девушка.

Томас ответил, что женщина поставила девушку в ужасные условия. По его словам, именно мать партнера должна исправить сложившуюся ситуацию. Он порекомендовал девушке признаться, что ей некомфортно хранить секрет. При этом, как считает специалист, автору письма нужно рассказать партнеру правду, чтобы сохранить отношения.

«Затем спросите ее, как она планирует поговорить с сыном об этом. Ваша позиция должна быть четкой и твердой. Если вы сохраните это в тайне, это может безвозвратно испортить ваши отношения с партнером. Вы можете посочувствовать, но нужно дать понять, что ваши личные границы были нарушены», — порекомендовал специалист.

Ранее за советом к эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратился 22-летний парень, который признался, что переспал с матерью друга и влюбился в нее. Сандерс ответила, что его страсть настоящая, но она не продлится долго.