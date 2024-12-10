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17:41, 10 декабря 2024Мир

Отношения России и Швеции оценили

Посол Беляев: отношения России и Швеции на очень низком уровне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Отношения России и Швеции находятся на очень низком уровне. Такую неудовлетворительную оценку взаимодействию двух стран дал посол РФ в Швеции Сергей Беляев, передает РИА Новости.

По словам дипломата, по инициативе Стокгольма прекращены не только политические отношения, но и отношения в культурной сфере. Беляев отметил, что такая ситуация складывается со многими странами Европейского союза и Североатлантического альянса.

В МИД России рассказали, что 29 ноября на территорию посольства России в Швеции сбросили краску с дрона, что стало десятым актом вандализма за 2024 год. «Шведская полиция бездействовала, ограничившись лишь протоколированием фактов вандализма и нанесения ущерба имуществу дипломатической миссии», — заметили в МИД.

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