По факту железнодорожной аварии с семью жертвами в российском регионе задержали чиновника

В Петербурге задержали чиновника в рамках дела о гибели 7 человек на ж/д

В Петербурге правоохранители задержали одного из руководителей «Октябрьской дирекции инфраструктуры» в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после столкновения поезда с автобусом в Ярославской области. Об этом сообщает РБК.

Чиновник проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в период с июня 2018 года по июнь 2020-го фигурант получил взятку машиной стоимостью более 2,6 миллиона рублей от бизнесмена. За это он пообещал покровительство при исполнении контрактов на ремонт дорожно-строительной техники. Второй фигурант дела, глава сектора механизации «Октябрьской дирекции по энергообеспечению», получил взятку в размере 1,25 миллиона рублей за подписание актов выполненных работ.

1 апреля следовавший в Москву поезд на перегоне Берендеево — Шушково протаранил рейсовый автобус №15 сообщением Архангельск — Москва. Жертвами аварии стали семь человек. По предварительным данным, из-за технической неисправности автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев тогда заявлял, что дежурный по переезду был пьян, поэтому поднял шлагбаум и подал разрешительные сигналы. Именно из-за этого автобус и выехал на пути.