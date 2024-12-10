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16:35, 10 декабря 2024Силовые структуры

Подорвавшие машину бывшего начальника колонии в ДНР полгода следили за ним

Mash: агенты СБУ полгода следили за экс-начальником Еленовской колонии Евсюковым
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Агенты Службы безопасности Украины (СБУ) полгода следили за бывшим начальником Еленовской колонии Донецкой народной республики (ДНР) Сергеем Евсюковым, автомобиль которого был взорван 9 декабря в Донецке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Украинская спецслужба завербовала жителей Донецка, которые 6 месяцев готовили теракт против Евсюкова. Они изучили его маршруты передвижения, график и привычки, а также закупили одноразовые телефоны и сим-карты. Агенты СБУ ночью установили бомбу под днищем Land Cruiser, активировали ее специальным пультом, а когда Евсюков подошел к машине и осмотрел ее перед тем, как сесть, привели в действие с помощью звонка с мобильного телефона. Преступники знали о привычке Евсюкова проверять машину.

Теракт был совершен по той же схеме, которая была применена при подрыве автомобиля офицера ВМФ Валерия Транковского — капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе, который произошел 13 ноября.

Супруга Евсюкова, которая является сотрудником МВД ДНР находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

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