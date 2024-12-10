Полюбившийся американцам преступник заинтриговал массы загадочным видео

Убийца главы UnitedHealthcare выложил на YouTube видео с обратным отсчетом

Подозреваемый в убийстве главы американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона задержанный американец Луиджи Манджоне выложил в сеть заинтриговавшее пользователей видео. Видео было доступно на YouTube.

Сразу после задержания на канале подозреваемого появилось видео под названием «The Truth» (англ. «Правда» — прим. «Ленты.ру») с таймером обратного отсчета. Однако позже канал Манджоне оказался удален.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в США произошел всплеск народной любви к Манджоне. Американцы начали прославлять его в качестве народного героя, ударившего по коммерциализированной системе здравоохранения США.