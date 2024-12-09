В США сообщили о всплеске народной любви к убийце главы UnitedHealthcare

WSJ: в США произошел всплеск народной любви к убийце главы UnitedHealthcare

В США произошел всплеск народной любви к человеку, который подозревается в убийстве главы американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Власти столкнулись с неожиданной проблемой: народная симпатия к убийце», — указано в сообщении. Отмечается, что многие американцы прославляли подозреваемого в качестве народного героя, ударившего по коммерциализированной системе здравоохранения США.

Газета подчеркивает, что граждане страны даже предлагали запутывать органы правопорядка, отправляя им ложные наводки или одеваясь в одежду, которую в момент убийства носил подозреваемый.

Ранее стало известно, что соцсети в США буквально взорвались от восторга из-за новости об убийстве Томпсона. Тысячи американцев назвали киллера героем, а участь погибшего не только заслуженной, но и слишком хорошей для него.