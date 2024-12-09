Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:05, 10 декабря 2024Мир

В США сообщили о всплеске народной любви к убийце главы UnitedHealthcare

WSJ: в США произошел всплеск народной любви к убийце главы UnitedHealthcare
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: New York Police Department / Keystone Press Agency / Global Look Press

В США произошел всплеск народной любви к человеку, который подозревается в убийстве главы американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Власти столкнулись с неожиданной проблемой: народная симпатия к убийце», — указано в сообщении. Отмечается, что многие американцы прославляли подозреваемого в качестве народного героя, ударившего по коммерциализированной системе здравоохранения США.

Газета подчеркивает, что граждане страны даже предлагали запутывать органы правопорядка, отправляя им ложные наводки или одеваясь в одежду, которую в момент убийства носил подозреваемый.

Ранее стало известно, что соцсети в США буквально взорвались от восторга из-за новости об убийстве Томпсона. Тысячи американцев назвали киллера героем, а участь погибшего не только заслуженной, но и слишком хорошей для него.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      Правительство Курской области ушло в отставку

      Сенатор помочился в штаны во время проверки на трезвость и оказался за решеткой

      На Западе резко ответили на критику фон дер Ляйен в адрес Асада

      Мбаппе сделал заявление о скандале с изнасилованием

      Израиль нанес удар по объекту сирийской армии в Латакии

      До трети всех видов на Земле исчезнут к 2100 году

      В США сообщили о всплеске народной любви к убийце главы UnitedHealthcare

      В российском регионе пожаловались на оставленные рядом с домами цинковые гробы

      В Госдепе высказались о роли США в свержении Асада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше