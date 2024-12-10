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09:07, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша пожаловалась на испортивших ей зубы стоматологов-наркоманов

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Елизавета Мадрид / YouTube

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) пожаловалась на стоматологов, испортивших ей зубы и оказавшихся наркоманами. Подробности она раскрыла в видео, доступном на YouTube.

Блогерша объяснила, что проходила лечение в стоматологической клинике, где лечились ее подруги и участницы шоу «Пацанки». Шабашова уточнила, что сначала работала с врачами по бартеру, однако позднее стала платить за услуги.

По словам Мадрид, первый год ее лечение проходило нормально. Однако позднее врачи стали часто отменять и переносить приемы, объясняя это непредвиденными ситуациями. Так как блогерша носила брекеты, ей нужно было регулярно посещать ортодонта, но соблюдать этот график из-за отмен не получалось. Также, отметила Шабашова, приемы могли быть назначены на поздний вечер. «Вы приезжаете в 10, сидит огромная очередь на диване, с такими злыми лицами. И ты понимаешь: сейчас будешь еще два часа ждать. В итоге тебя принимают только в час ночи», — пожаловалась она.

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Позднее Шабашова, сама в прошлом принимавшая наркотики, случайно узнала, что ее врачи зависимы от запрещенных веществ. Она призналась, что почувствовала запах препаратов во врачебном кабинете. Через несколько месяцев блогерша решила прекратить лечение в этой клинике и придать огласке случившееся. Инфлюэнсерша добавила, что среди клиентов клиники оказалось много пострадавших.

Мадрид пожаловалась, что из-за бездействия врачей у нее сильно искривилась и начала щелкать челюсть. Когда она обратилась к другим стоматологам, также выяснилось, что один из ее зубов до нерва был поражен кариесом.

Ранее Мадрид рассказала о наркотической зависимости. Она отметила, что боролось с зависимостью четыре года.

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