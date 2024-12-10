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04:23, 10 декабря 2024Мир

Появились подробности об убийце гендиректора UnitedHealthcare

CNN: возможный убийца главы UnitedHealthcare Томпсона Манджоне оставил манифест
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: New York City Police Department / Keystone Press Agency / Global Look Press

Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне оставил манифест. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Утверждается, что оно было изъято сотрудниками полиции при аресте подозреваемого. В манифесте Манджоне написал, что убийство Томпсона было «необходимым», так как «паразиты» сами напрашиваются на это. В тексте 26-летнего мужчины также нашли антикапиталистические нарративы — так, он признался в том, что испытывает ярость из-за крайне высоких доходов коммерческой медицины в США.

Отмечается, что возможный убийца был рожден в обеспеченной семье — его дед был владельцем крупной судостроительной фирмы в Балтиморе, а семья владеет сетью домов престарелых Lorien Health Systems. При этом у Манджоне, вероятно, был больной родственник, который подвергся жестокому обращению со стороны американской системы здравоохранения, что могло и сподвигнуть мужчину на убийство.

Ранее в США произошел всплеск народной любви к человеку, который подозревается в убийстве главы UnitedHealthcare. Многие американцы прославляли подозреваемого в качестве народного героя, ударившего по коммерциализированной системе здравоохранения США.

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