Пушилин оценил целесообразность обстрелов Горловки ВСУ

Пушилин: обстрелы ВСУ Горловки в ДНР не имеют никакой военной целесообразности

Обстрелы Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ) не имеют никакой военной целесообразности, но постоянно фиксируются. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Мы, к сожалению, фиксируем атаки беспилотников по Горловке, на гражданские автобусы. Понятное дело, что [в этих атаках] нет никакой военной целесообразности», — сказал он.

8 декабря дрон украинской армии сбросил боеприпас на автобус в Горловке. Отмечается, что в результате атаки были ранены четыре местных жителя.

В ноябре в результате обстрелов со стороны ВСУ Горловка осталась без водоснабжения. По словам мэра города Ивана Приходько, напряжение не подавалось ни на насосную, ни на фильтровальную станции.