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13:57, 8 декабря 2024Бывший СССР

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на автобус

Украинский БПЛА сбросил боеприпас на автобус в Горловке и ранил четырех человек
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил боеприпас на автобус в Горловке и ранил четырех человек. Об этом сообщают «Вести» в своем канале в Telegram со ссылкой на главу города.

«Украинский беспилотник сбросил боеприпас на маршрутный автобус в Горловке, ранены четыре мирных жителя. Об этом сообщил глава города», — отметили в сообщении.

Каких-либо дополнительных подробностей случившегося на данный момент не приводится.

19 ноября из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловка осталась без воды. По словам мэра города Ивана Приходько, подать напряжение нельзя было ни на фильтровальную, ни на насосную станции.

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