Путешественникам показали самую дорогую каюту роскошного круизного лайнера

Сотрудник круизной компании MSC Cruises показал путешественникам самую дорогую каюту роскошного лайнера MSC Seaside и восхитил подписчиков. Ролик он разместил в TikTok, на что обратило внимание издание New York Post.

Автор видео по имени Андреас Крусерос отметил, что эту каюту называют королевским люксом. На записи мужчина открывает дверь в апартаменты и показывает эстетично обставленную гостиную с большим телевизором. Затем Крусерос переходит к спальной комнате, в которой есть двухместная кровать и просторная ванная комната.

Однако изюминкой каюты стал большой балкон с джакузи, обеденной зоной и шезлонгами. Пользователи оказались в восторге от ролика и захотели попасть на круизный лайнер. «Единственный способ оказаться там — посмотреть ваше видео», «О скольких почках идет речь?», «А потом говорят, что счастье за ​​деньги не купишь», — писали юзеры.

Ранее пожилой пассажир роскошного круизного лайнера Ruby Princess упал за борт и бесследно исчез. Уточняется, что инцидент произошел на судне, следовавшем из США в Мексику и обратно.